Türkiye Gazetesi

Sezona Şampiyonlar Ligi umuduyla giren ancak Play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag’a elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor, bu organizasyondaki ilk galibiyetini sahasında konuk ettiği Sırp temsilcisi Kızılyıldız’ı 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor’a galibiyeti getiren goller bu sezon ilk defa ağları havalandıran dünyaca ünlü yıldız Hamsik’in yanı sıra yeni transferlerden Mısırlı Trezeguet’den geldi.

SAĞLAM DEFANS

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 17. dakikasında açıldı. Günün başarılı ismi Trezeguet’nin arka direğe yaptığı ortada iyi pozisyon alan Hamsik düzgün bir kafa vuruşuyla temsilcimizi öne geçirdi: 1-0. Kızılyıldız 33. dakikada Bukari ile beraberlik golüne yaklaşsa da sağ çaprazdan çıkartılan bu şutta Uğurcan gole izin vermedi. İlk yarıda Kızılyıldız’ın net bir pozisyona girmesine izin vermeyen temsilcimiz, devre arasına 1-0 önde girdi.

KANGWA ATILDI

Maçın altıncı dakikasında Larsen’e yaptığı sarı kartla sarı kart gören Kangwa, 62’de Bakasetas’a yaptığı faulle ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk golde asisti yapan Trezeguet, 68’de Bakasetas’ın pasıyla sahne alıp farkı ikiye çıkardı: 2-0. Son bölümde topa daha hakim olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri tempoyu düşürürken, Nikolic ender gelişen bir Kızılyıldız atağında 89. dakikada skoru belirledi: 2-1.

NİHAYET 3 PUAN

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi. Avrupa Kupaları’nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK’ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1’lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

ÖMÜR SEDYELİK

Trabzonspor’da 61. dakikada oyuna giren Abdülkadir Ömür sakatlanarak maça devam edemedi ve 79. dakikada yerini Lahtimi’ye bıraktı. Başarılı futbolcu sedyeyle saha kenarına alındı. Ömür’ün son durumunun bugünkü MR sonrası netleşeceği belirtildi.

Trabzonspor - Kızıl Yıldız (2-1) Maç Sonucu I Trezeguet'den 1 gol, 1 asist UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, 2. maçında Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup ederek ilk 3 puan sevincini yaşadı. Trabzon'daki bu galibiyet aynı zamanda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kariyerindeki ilk Avrupa galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Marek Hamsik ile Trezeguet attı. Mısırlı forvet maçı 1 gol, 1 asistle tamamlarken attığı gol sezonun en güzel golleri arasına şimdiden girdi.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesinde zirveye yerleşti Fransa ve Rusya macerasının ardından yeniden Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı, 17 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Uğurcan Çakır'ı zirvedeki yerinden etti.