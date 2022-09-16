Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Kiev’i uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakikanın ardından 2-1’lik skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes deplasmanında da aradığı puanı duraklamalarda aldı: 2-2. İlk yarısı oldukça dengeli geçen karşılaşmanın ikinci yarısı nefesleri keserken, iki dakika içerisinde yediği iki golle iki farklı geriye düşen Fenerbahçe, buna rağmen harika bir geri dönüşe imza attı.

İRFAN VAR'A TAKILDI

Jorge Jesus’un öğrencileri karşılaşmanın 25. dakikasında İrfan Can’ın golüyle öne geçse de bu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, ilk yarı 0-0’lık skorla sona erdi. Skordaki dengeyi bozan gol 52. dakikada geldi. Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Terrier, Perez ve Szalai’ye rağmen düzgün bir vuruşla kaleci Altay’ı mağlup etti ve takımını öne geçiren gole imza attı: 1-0.

PUANI HAK ETTİK

Bu pozisyonun hemen ardından 54’te bu defa pası veren isim olan Terrier, takım arkadaşı Majer’i kaçırdı. Altay tereddüt edince Majer farkı ikiye çıkardı: 2-0. Maçın 60. dakikasında İrfan Can’ın uzaktan şutuyla umutlanan Fenerbahçe, 83’te Traore’nin atılmasıyla baskısını arttırdı. Duraklamalarda kazanılan penaltıda topun başına geçen Valencia, Fenerbahçe’ye Fransa’da puanı getiren golü attı: 2-2.

EVET, RENNES-KIEV FAVORİ!

Maçın ardından konuşan F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Rennes, Avrupa’nın elit liglerindeki takımlardan biri. Düşüncem hâlâ aynı; Kiev ve Rennes bu grubun favorileri. Bu iki takıma karşı iki iyi sonuç aldık” derken, “5 dakika daha olsa bu maçı kazanırdık. 2-0’dan geri geldik. Dolayısıyla iyi bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Takımım sonuna kadar bırakmadı. Tribündeki taraftarların Fenerbahçe futbolcusuna laf söylemesi normal değil ancak böyle şeyler oluyor futbolda. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum” açıklaması yaptı.

Michy Batshuayi Fenerbahçe formasıyla Rennes'de 2'de 2 yapmak istiyor... "Kazanmak için sahaya çıkacağız" Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Dinamo Kiev'i yıkan golü atan Michy Batshuayi, gollerine Rennes deplasmanında da devam etmek istiyor. Son 21 dakika oyuna girip 90+2'de golü atan Belçikalı yıldızın bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor. 29 yaşındaki santrfor Rennes-Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ikinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe Rennes deplasmanında 2-0'dan döndü! Jorge Jesus'un takımı Avrupa'da grup lideri UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Fransa'nın güçlü takımlardan Rennes'e konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Gergin maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Jorge Jesus'un takımına kritik 1 puanı getiren golleri 70'te İrfan Can Kahveci, 90'da penaltıdan Enner Valencia attı. İrfan Can'ın ilk yarıdaki golü ise VAR'a takıldı. Rennes kaptanı Traore 83'te İrfan'a dirsek atınca kırmızı kart gördü.