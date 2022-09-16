Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşme tablosu! Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri yapılan kura töreninin ardından belli oldu. 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grup ile 3. Lig'den gelecek takımlarla birlikte 58 takım seri başı sistemine göre eşleşen takımlar maçlarını tek maç eleme sistemine göre oynayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

İnegölspor - Ağrı 1970 Spor

Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi

Eskişehirspor - 1984 Muşspor

Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor

Kırşehir FK - Kilis Belediyespor

Ankaraspor - Kepez Belediyespor

Sarıyer - Tepecikspor

Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor

Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor

Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor

Şanlıurfaspor - Karşıyaka

Niğde Anadolu FK - Yomraspor

Belediye Derincespor - Amasyaspor

Balıkesirspor - Hacettepe

Ankara Demirspor - Karaman FK

Adıyaman FK - Bartınspor

Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK

Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor

Uşakspor - Malatya Arguvanspor

Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Afyonspor - Eynesil Belediyespor

Somaspor - Efelerspor FK

Bursaspor - Boyabatspor

1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor

Kuşadasıspor - Bulvarspor

Menemen FK - Bigaspor

Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor

Diyarbekirspor - Kars 36