Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi eşleşme tablosu! Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri yapılan kura töreninin ardından belli oldu. 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grup ile 3. Lig'den gelecek takımlarla birlikte 58 takım seri başı sistemine göre eşleşen takımlar maçlarını tek maç eleme sistemine göre oynayacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ
İnegölspor - Ağrı 1970 Spor
Kırklarelispor - Siirt Özel İdaresi
Eskişehirspor - 1984 Muşspor
Pazarspor - Mazıdağı Fosfatspor
Kırşehir FK - Kilis Belediyespor
Ankaraspor - Kepez Belediyespor
Sarıyer - Tepecikspor
Çatalcaspor - Sapanca Gençlikspor
Nazilli Belediyespor - Şile Yıldızspor
Serik Belediyespor - Kelkit Belediyespor
Şanlıurfaspor - Karşıyaka
Niğde Anadolu FK - Yomraspor
Belediye Derincespor - Amasyaspor
Balıkesirspor - Hacettepe
Ankara Demirspor - Karaman FK
Adıyaman FK - Bartınspor
Ergene Velimeşespor - Elazığ Karakoçan FK
Kastamonuspor - Nevşehir Belediyespor
Uşakspor - Malatya Arguvanspor
Zonguldak Kömürspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Afyonspor - Eynesil Belediyespor
Somaspor - Efelerspor FK
Bursaspor - Boyabatspor
1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor
Kuşadasıspor - Bulvarspor
Menemen FK - Bigaspor
Kocaelispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Etimesgut Belediyespor - Yalovaspor
Diyarbekirspor - Kars 36