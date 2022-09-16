Türkiye Gazetesi

Taha Akgül maçı izleme yolları! Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Taha Akgül maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ülkemizi Dünya Güreş Şampiyonası’nda başarıyla temsil eden Taha Akgül’in heyecan dolu final maçı için geri sayım başladı. Akgül, finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.

TAHA AKGÜL MAÇI SAAT KAÇTA?

Taha Akgül ile Moğol Lkhagvagerel Munkhtur arasında oynanacak final mücadelesi saat 17:55’te başlayacak.

Milli sporcu Akgül, yarı final maçında İranlı Amir Zare’yi 4-2 mağlup etmişti.

TAHA AKGÜL MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Güreş Şampiyonası’nın resmi yayıncısı TRT Spor Yıldız kanalıdır. Bu maçı da TRT Spor Yıldız üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ganalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde Amerikalı Gable Dan Stevenson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Ayaal Lazarev'i 4-0; Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen şampiyonada Taha Akgül, ilk turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0; çeyrek finalde Rusya güreş federasyonundan Zelimhan Hizriyev'i 5-0 yendi. Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare karşısında 4-0 yenilerek bronz madalya maçında Amerikalı rakibi Nick Gwiazdowski ile karşılaştı. Akgül, rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kg'da finalde Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 5-2 mağlup etti ve kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.