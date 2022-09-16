Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosunu belirledi. Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Mert Müldür ve Doğukan Sinik kadroda yer almadı. Son dönemde formda olan Beşiktaş'ın orta sahası Salih Uçan ile Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın da listede yer almaması dikkat çekti. Bunun yanı sıra Kayserispor'da forma giyen Onur Bulut ise ilk kez kadroya dahil edildi.

İşte açıklanan kadro:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Rıdvan Yılmaz (Glasgow Rangers)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Merih Demiral (Atalanta)

ORTA SAHA

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Cengiz Ünder (Marsilya)

Serdar Gürler (M.Başakşehir)

FORVET

Enes Ünal (Getafe)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)



MİLLİLERİN PROGRAMI

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz ile bir futbolcu, 21 Eylül saat 15.45'te Lüksemburg karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve maç öncesindeki resmi idman da aynı gün saat 16.30'da yapılacak. Başakşehir Fatih Terim Stadında 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Lüksemburg ile karşılaşacak milliler, 25 Eylül'deki Faroe Adaları ile deplasmanda yapacağı maç için 23 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Danimarka'nın Billund kentine, buradan da TSİ 19.20'de Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'a hareket edecek. Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 24 Eylül'de TSİ 19.30'da Faroe Adaları müsabakası öncesinde Torsvollur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve resmi antrenmanını aynı tesiste TSİ 20.00'de gerçekleştirecek. Türkiye, C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları ile 25 Eylül'de TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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