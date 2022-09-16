Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya...

Galatasaray - Konyaspor maçı Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Galatasaray - Konyaspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Bytyqi, Muhamm

GALATASARAY'DA EKSİK YOK, ICARDİ KADRODA

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan "Cimbom" statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak. Mauro Icardi ise kadroda

SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

GOLLER KEREM VE GOMİS'TEN

Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.