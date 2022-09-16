Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatıldı.

Bordo-mavili ekip, Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik direktörün mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde Avcı'nın sözleşme detaylarını ve kazanacağı ücreti de duyurdu.

ABDULLAH AVCI'NIN YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır."

Abdullah Avcı: Son zamanlarda oluşturulan suni gündeme rağmen... UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyet aynı zamanda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da ilk Avrupa galibiyetiydi. Başarılı çalıştırıcı Kızıl Yıldız maçının ardından, "Bugün yeniden Avrupa Ligi'nde kendimizi hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz” dedi. Avcı, sezona beklenen başlangıcı yapamayınca ortaya çıkan bazı söylentilere cevap vermeyi de ihmal etmedi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Trabzonspor 4 futbolcusuyla sözleşme yeniledi.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:Uğurcan Çakır

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir."

DJANİNY SEMEDO

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 1.600.000.-Euro ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

SERKAN ASAN

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

MUHAMMET TAHA TEPE

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Trabzonspor - Kızıl Yıldız (2-1) Maç Sonucu I Trezeguet'den 1 gol, 1 asist UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, 2. maçında Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup ederek ilk 3 puan sevincini yaşadı. Trabzon'daki bu galibiyet aynı zamanda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kariyerindeki ilk Avrupa galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri Marek Hamsik ile Trezeguet attı. Mısırlı forvet maçı 1 gol, 1 asistle tamamlarken attığı gol sezonun en güzel golleri arasına şimdiden girdi.