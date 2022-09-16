Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü ve Socios.com'un taraftarlara yönelik çalışması sonrasında bordo-mavili taraftarlar, "Biz Dar Sokaklarında", “Yarınlara Gideceğiz” ve “Yan Yana Yana Yana" parçaları arasında seçim yaptı.

Smokinini giyerek sahnede yerini alan Umut Bozok, en çok oyu alan adlı marşı taraftarlar için piyanoda çaldı.

UMUT BOZOK YILLIK ÜCRET NE KADAR?

Trabzonspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok'un maliyetini duyurdu.

"Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok'un Kulübümüze transferi konusunda, FC Lorient ile anlaşma yapılmıştır.

Anlaşmaya göre, FC Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-Eur, 3 taksit halinde ödenecektir. FC Lorient'e ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 (Üç) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2022-2023 futbol sezonu için 26.250.000.-TL garanti ücret,2023-2024 futbol sezonu için 31.500.000.-TL garanti ücret,2024-2025 futbol sezonu için 36.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,9'u oranında ödeme yapılacaktır."

Abdullah Avcı'dan 3, Uğurcan Çakır'dan 5 yıllık imza! Trabzonspor sözleşme detaylarını açıkladı Trabzonspor yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ve 4 futbolcunun sözleşmesini uzattı... 3 yıllık imza atan Avcı yılda 25 milyon TL garanti ücret alacak. Kaptan Uğurcan Çakır ise 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli kalecinin yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükseltildi. Bordo-Mavililer'in sözleşme yenilediği diğer isimler Djaniny, Serkan Asan ve kaleci Taha Tepe...

YUSUF YAZICI KAÇ PARA KİRALANDI?

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda, Lille Kulübü ile anlaşma yapılmıştır.

Anlaşmaya göre, Lille Kulübüne geçici transfer bedeli olarak, 500.000.-EUR ödenecektir.Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25.000.000.-TL ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."