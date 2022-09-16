Türkiye Gazetesi

Taha Akgül yeniden Dünya şampiyonu... 8 Avrupa, 2 Dünya, 1 de Olimpiyat altın madalyası bulunan 31 yaşındaki milli güreşçi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

2014 ve 2015'te üst üste 2 kez Dünya şampiyonu olan Taha Akgül, 7 yıl aradan sonra yeniden altın madalyaya ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Taha Akgül İranlı rakibinden rövanşı aldı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde milli güreşçi Taha Akgül, İranlı Amir Zare’yi mağlup ederek finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl kaybettiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek

Yasemin Adar Dünya şampiyonu! Milli güreşçi Türk kadının gururu oldu, tarihe geçti Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza'yı 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Adar, Türk güreş tarihinin iki kez Dünya Şampiyonu olan ilk kadın güreşçisi oldu.

Milli güreşçi Burhan Akbudak Dünya şampiyonu! Geçen yıl gümüş, bu yıl altın Milli güreşçi Burhan Akbudak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. Finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov'u yenen Burhan Akbudak, geçen yılki gümüş madalyayı bu yaz altına çevirdi. Tebrikler Burhan Akbudak...

Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama.. Kaç Dünya kaç Avrupa şampiyonluğu var? Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Selçuk Can ve Murat Fırat, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler, Türk bayrakları ve konfetilerle karşılandı.