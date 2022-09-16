Kayserispor deplasmanda Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın koltuğu sallanıyor.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR (0-4) ÖZET İZLE
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Sadık Baş (Dk. 62 Falette), Adekugbe (Dk. 46 Kaan Kanat), Ribeiro, Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Boudjemaa (Dk 62 Soni), Onur Ergün (Dk. 46 Aabid), El Kaabi, Lobjanidze, Louis (Dk. 62 Varga)
Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Carole, Cardoso (Dk. 84 Bertolacci), Kolovetsios, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Mensah (Dk. 79 Ackah), İlhan Parlak (DK. 64 Gavranovic), Campanharo (Dk. 79 Kemen), Thiam
Gol: Dk. 5 Mensah (Penaltıdan), Dk. 44 Cardoso, Dk. 87 Bertolacci, Dk. 90 Gavranovic (Penaltıdan) (Yukatel Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Falette (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Bilal Beyazıt (Yukatel Kayserispor)
Galatasaray yenilgisiz Konyaspor 2-1'le geçti! Icardi ilk kez forma giydi, darp edildi! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Henüz ilk dakikada Oliveira'yla öne geçen Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 82'de geldi. Icardi'nin içinde olduğu pozisyonda Calvo topu kendi ağlarına gönderdi. Önce beraberliği bulan Konyaspor'un sonra 2 topu direkten döndü, net fırsatlar cömertçe harcandı. Konyaspor kalecisi Sehic, Icardi'ye vurduğu için kızardı. Stoper Adil Demirbağ son 10 dakikada kaleyi korudu. Son 5 maçta 13 puan toplayan ve yeni transferleriyle havasını bulan Galatasaray, ilk 6 haftanın lideri Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Kayserispor Antalyaspor engelini tek golle geçti, evinde 3 maçta 9 puan topladı Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Kayserispor 3 puanı tek golle aldı: 1-0. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta Kayserispor'a 3 puanı getiren golü 54'te Mame Thiam kaydetti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor evinde 3'te 3 yaparken puanını 9'a yükseltti. Yenilgi serisi 3 maça çıkan Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.