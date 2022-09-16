Türkiye Gazetesi

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalistler belli oldu. Yarı finalde Almanya'yı eleyen İspanya ile Polonya'yı eleyen Fransa şampiyonluk için kapışacak.

EUROBASKET 2022 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İspanya - Fransa EuroBasket 2022 finali pazar günü Berlin'de oynanacak. Şampiyonluk maçı TSİ 21.30'da başlayacak.

FRANSA 4. KEZ FİNALDE

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, turnuvanın ilk finalisti oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, "peri masalı"nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.

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