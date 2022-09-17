Türkiye Gazetesi

Voleybolda 2023 CEV Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu.

Kadınlardaki temsilcilerimizden VakıfBank, C Grubu’nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile,

Fenerbahçe Opet D Grubu’nda LKS Commercecon Lodz (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile,

Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu’nda Grupa Azoty Chemik Police (Polonya), C.S.M. Targoviste (Romanya) ve Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ile eşleşti.

ŞAMPİYON ZİRAAT BANKKART OLMUŞTU

Erkeklerlerdeki temsilcilerimizden Halkbank B Grubu’nda Berlin Recycling Volleys (Almanya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile,

Ziraat Bankkart ise E Grubu’nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), SWD powervolleys Düren (Almanya) ve ACH Volley Ljubljana (Slovenya) ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi’nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, adlarını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım çeyrek finale yükselecek, kaybeden takımlar ise yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.