Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni kurulan bir takım olduğunu ve bir adapte sürecinden geçildiğini söyleyen sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Adnan Polat, “Daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi umut ediyorum, çünkü o ışık var. Şampiyonluk Galatasaray’ın her zaman hedefidir” dedi.

"FLORYA'YA OKAN BURUK'A DESTEK İÇİN GİTTİM"

Geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Başkan Dursun Özbek ile antrenmanı takip eden Polat, bugün de 11 yıl aradan sonra Galatasaray’ın bir maçını izlemeye geldiğini belirterek, “Florya’ya, Okan’a (Buruk) destek için gittim. Başkan da nezaket gösterdi o beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti, geldim. En son mali genel kurulda alınan karar neticesinde artık Galatasaray’ın bazı şeyleri idrak ettiğini, şu zor günlerde birlik ve beraberlik gerektiğini onlar da gösterdiler. İnşallah bunlar tekerrür etmez. Geldim ama meğer çok büyük huzur içindeymişim. Bu ne stres, öldüm. Geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray, bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim. İki takım da bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı; galip gelmemiz, Galatasaray taraftarıyla bir arada olmak. İnşallah bu iki haftalık ara da Galatasaray’a takımı hazırlamak için Okan hocaya zaman kazandırır. Daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi umut ediyorum, çünkü o ışık var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yenilgisiz Konyaspor 2-1'le geçti! Icardi ilk kez forma giydi, darp edildi! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Henüz ilk dakikada Oliveira'yla öne geçen Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 82'de geldi. Icardi'nin içinde olduğu pozisyonda Calvo topu kendi ağlarına gönderdi. Önce beraberliği bulan Konyaspor'un sonra 2 topu direkten döndü, net fırsatlar cömertçe harcandı. Konyaspor kalecisi Sehic, Icardi'ye vurduğu için kızardı. Stoper Adil Demirbağ son 10 dakikada kaleyi korudu. Son 5 maçta 13 puan toplayan ve yeni transferleriyle havasını bulan Galatasaray, ilk 6 haftanın lideri Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

YÖNETİMDE GÖREV ALACAK MI?

‘Yeniden yönetimde görev alacak mısınız?’ şeklinde gelen bir soruya Polat, “Yönetim değil ama ben Dursun başkanla da konuştum; benim üzerime düşen bir şey varsa Galatasaray’a faydalı olabileceğim bir şey varsa ki var, o da inanıyor. O konularda yardımcı olacağımın sözünü verdim. Zaman zaman da bir araya gelip görüşüyoruz, Galatasaray’ı projeleriyle ilgili olarak” cevabını verdi.

Galatasaray’a hangi konularda yardımcı olacağına da açıklık getiren Adnan Polat, ”Gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi, başka konular da var. Şu anda özellikle gayrimenkullerle, Florya ve yeni yapılacak kamp tesisiyle ilgili çalışmalar var. Dursun bey de otel sektöründen olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum, yapmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Okan Buruk: İstatistiklerde üstün olsak da bize yakışan futbolu ortaya koyamadık” Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Bir maç önce daha mutlu çıkmıştım. Çok daha iyi oyun ortaya koymuştuk. Bugüne bakınca Konyaspor’un lider olduğu, gol yemediği iyi takım olduğu geçen seneden gelen oyun organizasyonu olduğunu söyledik. İyi bir golle başladık. Arkasından güzel gol yedik. İlk yarının büyük bölümünde performansımız düşük kaldı. Rakibe izin verdik. Verilere baktığımızda topla oynama, gol beklentisinde çok üstün olsak da tam olarak bize yakışan istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi. Milli aradan sonra yeni katılan oyuncularımızla birlikte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tam olarak kendi performansımız olmasa da kazanarak bitirdik" açıklamasını yaptı.