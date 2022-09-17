Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Gaziantep ve Kasımpaşa galibiyetleriyle rüzgârı arkasına alan Galatasaray gözünü zirveye dikmişti. Ancak rakip bu sezon mağlubiyet yüzü görmediği gibi henüz gol de yememiş, dişli Konyaspor’du. Çetin geçeceği net olan mücadele harika başladı. İki takım da son düdüğe kadar savaştı, pozisyonlar buldu, yeri geldi direkleri dövdü.. Yaptığı takviyelerle kulübesini de güçlendiren Aslan üç puana ulaşıp, 629 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

KONYA İKİ KEZ DİREĞE

Hızlı başlayan Galatasaray ilk dakika dolmadan golü buldu. Boey sağdan ısrarla topu taşıyıp ceza sahasına girip, yerden kesti. Oliveira düzgün bir vuruşla parçalı formayla siftahını yaptı: 1-0. 6’da Muslera, Konya atağında mutlak golü önledi. Geriye düştükten sonra daha ofansif bir yapıya bürünen yeşil beyazlılarda Endri 16’da ceza sahası dışından harika bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1. 23’de Amir’in 27’de Endri’nin topları direkten döndü.

SON DÜDÜĞE KADAR

İki takımın da çok efor harcadığı ilk yarıdan sonra ikinci yarı daha temposuz başladı. Yorulan Galatasaray hücum hattı kalabalık Konyaspor defansının arasında kaybolmaya başlayınca Okan Hoca, Icardi ve Yusuf’u oyuna aldı. 71’de Oliveira’nın şutunu Sehic zorlukla kornere çeldi. 82’de Dubois soldan kesti, Icardi’den önce ayağını sokan Calvo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 2-1. Son dakikalarda Sehic takımını 10 kişi bıraktı kaleye Adil geçti.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Sarı kırmızılı takım, Konyaspor’u devirerek 58 hafta sonra liderlik koltuğuna otururken Teknik Direktör Okan Buruk galibiyeti yorumladı, beklentilerini anlattı: Maçın geneline baktığımızda, tabii ki üç puan ve gol yememiş bir takıma iki gol attık, liderliğe yükselmek önemliydi. Geçen hafta hem oyun hem de skor beni daha çok mutlu etmişti. Geçen haftaki kadar mutlu değilim. Bu hafta istatistikler bizim lehimize üstünlük gösterse de, daha iyi olmalıyız. Genel olarak hücumda daha iyi işler yapabilirdik. Hedefimiz şampiyonluk. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek.

OLIVEIRA SİFTAH YAPTI

Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Sergio Oliveira, geride kalan 6 haftada 4 kez direğe takılmıştı. Portekizli oyuncu, şanssızlığını, şu ana kadar gol yemeyen Konyaspor karşısında kırdı. 1. dakikada sağdan bindiren Boey’in harika asistini ağlara gönderen Sergio Oliveira, hem takımının hem de ligin en erken golüne aydını yazdırdı.

Adnan Polat 11 yıl aradan sonra Galatasaray’ın bir maçını statta izledi! Yönetimde görev alacak mı? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 33. başkanı Adnan Polat 11 yıl aradan sonra Galatasaray’ın bir maçını izlemeye geldi. Geçtiğimiz gün de Florya'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'la bir araya gelen Polat mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yenilgisiz Konyaspor 2-1'le geçti! Icardi ilk kez forma giydi, darp edildi! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Henüz ilk dakikada Oliveira'yla öne geçen Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 82'de geldi. Icardi'nin içinde olduğu pozisyonda Calvo topu kendi ağlarına gönderdi. Önce beraberliği bulan Konyaspor'un sonra 2 topu direkten döndü, net fırsatlar cömertçe harcandı. Konyaspor kalecisi Sehic, Icardi'ye vurduğu için kızardı. Stoper Adil Demirbağ son 10 dakikada kaleyi korudu. Son 5 maçta 13 puan toplayan ve yeni transferleriyle havasını bulan Galatasaray, ilk 6 haftanın lideri Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.