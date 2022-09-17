Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Avrupa Ligi’nde Fransız ekibi Rennes karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2’lik sonuçla İstanbul’a dönen Fenerbahçe, bu beraberliği galibiyet kadar değerli görüyor. Sonuçtan bağımsız olarak takımdaki en büyük değişimin Jorge Jesus’la gelen anlayış olduğunu söyleyen sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş “Artık pes etmeyen bir takım olduk” diye konuştu.

FORMA ADALETİ VAR

“Hocamız zaten detaycı bir isim” diyen Mert Hakan “Ben dört ay sonra ilk defa ilk 11’de oynadım. Ama takımdaki hiç kimse Jesus’un forma adaletinden şüphe etmiyor. Hazır olana, maç planına uyan oyunculara hep şans veriyor. Jesus’un kenarda en az sahadaki oyuncular kadar mücadele ettiğini görüyoruz. Biz de onun gibi vazgeçmemeyi ve son ana kadar mücadele etmeyi öğrendik” dedi.

PERES'TE KIRIK YOK

Rennes maçında topu uzaklaştırmak isterken dizini kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres, Fransa’da hastanede kontrolden geçirildi. Oyuncuda herhangi bir kırığa rastlanmadı. Dizinde ödem olan Peres, Alanya maçında oynayabilecek.

Fener söke söke... Rennes ile puanlar paylaşıldı Rakibi önünde maça üstün giren Jesus’un takımı, Terrier ve Majer’in golleriyle şoku yaşadı. İrfan Can füzesiyle umutları yeniden yeşertti. Uzatmada kazandığımız penaltıda Valencia bir puanı getirdi.

Fenerbahçe Rennes deplasmanında 2-0'dan döndü! Jorge Jesus'un takımı Avrupa'da grup lideri UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Fransa'nın güçlü takımlardan Rennes'e konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Gergin maçta müthiş bir geri dönüşe imza atan Jorge Jesus'un takımına kritik 1 puanı getiren golleri 70'te İrfan Can Kahveci, 90'da penaltıdan Enner Valencia attı. İrfan Can'ın ilk yarıdaki golü ise VAR'a takıldı. Rennes kaptanı Traore 83'te İrfan'a dirsek atınca kırmızı kart gördü.