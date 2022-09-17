Türkiye Gazetesi

Kopenhag’a elenerek hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi’ne mendil sallayan Trabzonspor, Avrupa Ligi’ndeki ilk galibiyetini önceki akşam Kızılyıldız’a karşı elde etti. Gruptaki ilk maçında Macaristan’da Ferencvaros’a 3-2 kaybeden bordo mavililer, sahasında Sırp rakibini devirip 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor’un başında ilk Avrupa galibiyetini elde eden teknik direktör Abdullah Avcı iddialı açıklamalar yaptı; “Bizi kimse yok saymasın. Hem lig hem de Avrupa yarışının içinde biz de varız…”

BAŞKA ŞEYLER ARIYORUM

Avrupa maçlarına önem vermediği şeklindeki yorumları komik bulduğunu söyleyen Avcı “Bunları söyleyenler ne kadar yanıldıklarını kısa sürede görecek. 1,5 yıl boyunca tek bir kelime kötü söz söylemeyenlerin Trabzonspor bir iki kötü sonuç aldı diye insafsızca bizi eleştirmesinin altında başka şeyler arıyorum” ifadelerini kullandı. Gruptan çıkmak istediklerini söyleyen Avcı “Yediğimiz gol bize yakışmadı. Onu saymıyorum. Bundan sonra çok daha iyi bir futbol oynayan Trabzonspor izlettireceğiz” ifadelerini kullandı.

UMUT’A TAVAN ÜCRET

Trabzonspor dün KAP’a peş peşe açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı, Umut Bozok, Dijaniny, Serkan Asan, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır’la yapılan sözleşmelerin detayları bildirildi. Üç yıllık sözleşme imzalanan Umut Bozok yerliler içinde yıllık 94,5 milyon lira ile tavan ücrete sahip isim oldu. Lorient Kulübü’ne de 2 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Yusuf Yazıcı ve Abdullah Avcı’ya yıllık 25, Uğurcan Çakır’a 20 milyon lira verilecek.

NWAKAEME'Yİ UNUTTURACAK

Trabzonspor’un Nwakaeme’nin yerine aldığı Trezeguet, kendisinden beklenen patlamayı Kızılyıldız maçında yaptı. Önce Marek Hamsik’e harika bir asist yapan Mısırlı yıldız, ardından jeneriklik bir gole imza attı. Devamının geleceğini söyleyen Trezeguet “Taraftarımız bana inansın. Çok daha iyi olacağım” dedi.

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Abdullah Avcı'dan 3, Uğurcan Çakır'dan 5 yıllık imza! Trabzonspor sözleşme detaylarını açıkladı Trabzonspor yönetimi teknik direktör Abdullah Avcı ve 4 futbolcunun sözleşmesini uzattı... 3 yıllık imza atan Avcı yılda 25 milyon TL garanti ücret alacak. Kaptan Uğurcan Çakır ise 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli kalecinin yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükseltildi. Bordo-Mavililer'in sözleşme yenilediği diğer isimler Djaniny, Serkan Asan ve kaleci Taha Tepe...