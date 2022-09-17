Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta bugün oynanacak İstanbulspor maçı öncesi Ersin Destanoğlu ile yaşanan kriz, artık sona erdi. Sözleşmesini uzatmadığı için eldivenleri 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin’e kaptıran Ersin’e yönetim 4+1 senelik sözleşme ve yıllık 500 bin avro teklifte bulundu. 1 milyon avro isteyen başarılı kaleciyle 700-800 bin avro bandında prensip anlaşması sağlanınca ‘ceza’ kalktı.

JOSEF DÖNÜYOR

İstanbulspor maçında tekrar kaleye geçecek olan Ersin’in forma hasreti iki maçın ardından sona ermiş olacak. Sakatlıkları süren Dele Alli, Ghezzal, Welinton ve Atiba İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Cezası biten Josef ilk 11’de görev yapacak. Stoper mevkiinde ise geçen hafta gole sebep olan Necip’in yerine Adana Demirspor’dan gelen Tayyip Talha şans bulacak.

Ahmet Nur Çebi: Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş! Koca bir camia, üzülürse çok üzer Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'te MHK'ye seslendi... Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 0-1 mağlup oldukları maçta skor 0-0'ken Halil Umut Meler'in Beşiktaş lehine tartışmalı penaltıyı VAR'a rağmen vermemesi Beşiktaş camiasında öfkeye neden olmuştu. Ankaragücü maçındaki Josef kararı ve Alanyaspor maçındaki hakem yönetimi de camianın tepkisini çekmişti.

Beşiktaş'ta Redmond göreve Fizik ve mental olarak yüzde yüz hazır gözüken İngiliz yıldız, İstanbulspor maçında ilk 11’deki yerini şimdiden garantiledi.