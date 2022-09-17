Türkiye Gazetesi

Erling Haaland Premier League'i sallamaya devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelenen 7. hafta maçlarının ardında 8. hafta oynanıyor. Manchester City deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 mağlup etti.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Collins'in gördüğü kırmızı kartla 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanmadı.

Manchester ekibinin gollerini, 1. dakikada Grealish, 16. dakikada Haaland ve 69. dakikada Foden kaydetti.

DORTMUND'U DA ÜZMÜŞTÜ

Haaland, Premier League'deki ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. Norveçli santrfor, Salzburg'dan ayrıldığı 2020'nin ocak ayından bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 99 maçta 100 gol attı.

Erling Haaland hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Borussia Dortmund'u 2-1 yendikleri maçta 87. dakikada nefis bir gole imza atarak takımına 3 puanı getirmişti.

Puanını 17'ye çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.

Erling Haaland eski takımını üzdü, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı I ÖZETLER UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City - Borussia Dortmund maçına Erling Haaland damga vurdu... Norveçli gol makinesi eski takımına 84'te attığı golle yeni takımına 3 puanı getirdi. Pep Guardiola'nın takımı 4-0'lık Sevilla deplasman galibiyetinin ardından evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek G Grubu'nda 2'de 2 yaptı.