Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Sezona 5 maçta 13 puanla başladıktan sonra 6. haftada Medipol Başakşehir'e evinde 0-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbulspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK DELE ALLİ

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Ghezzal, Dele Alli ve Atiba forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Josef de Souza ise karşılaşmada görev yapabilecek.

Kırmızı kart cezalısı olan teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edeecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, İbrahim Yılmaz

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, WeghorsT

Murray korkutuyor! Beşiktaş'ın yardımcı antrenörünün karnesinde daha galibiyet yok İstanbulspor maçında takımın başında çıkacak olan Valerien Ismael’in yardımcısı Adam David Murray, vekâleten çıktığı maçlarda kazanamadı...

VALON ETHEMİ FORMA GİYEMİYOR

İstanbulspor'da Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile bugün yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valon Ethemi'nin MR görüntülemesinde sağ üst ön adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz bugün oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecektir." denildi.

Valon Ethemi İstanbulspor'un en tehlikeli hücum silahıydı.

Beşiktaş Ersin'le sözleşme yeniliyor... İmzayı at, kaleye geç Genç file bekçisi 1 milyon avro istedi, yönetim yarısını teklif etti. Ortada buluşuldu ve kale yine Ersin’e emanet.

Ahmet Nur Çebi: Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş! Koca bir camia, üzülürse çok üzer Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karabük'te MHK'ye seslendi... Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 0-1 mağlup oldukları maçta skor 0-0'ken Halil Umut Meler'in Beşiktaş lehine tartışmalı penaltıyı VAR'a rağmen vermemesi Beşiktaş camiasında öfkeye neden olmuştu. Ankaragücü maçındaki Josef kararı ve Alanyaspor maçındaki hakem yönetimi de camianın tepkisini çekmişti.