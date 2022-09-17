ÜMRANİYESPOR - KASIMPAŞA (1-2) ÖZET İZLE
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Suat Arslanboğa, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Serkan Göksu (Dk. 82 Bettaieb), Sackey, Glumac, Lenjani (Dk. 64 Onur Ayık), Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Avounou (Dk. 64 Del Valle), Gheorghe (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Umut Nayir
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Mickael Tirpan, Fall (Dk. 75 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 90+4 Donk), Celina (Dk. 82 Ahmet Emin Engin), Bahoken
Goller: Dk. 36 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 83 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 90+9 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Recep Uçar (Teknik direktör) (HangiKredi Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Fall, Dk. 27 Mickael Tirpan, Dk. 52 Hadergjonaj, Dk. 59 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Geraldo, Dk. 80 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 85 Sackey, Dk. 90+2 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor)
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