Türkiye Gazetesi

Mergim Berisha'nın takımı Augsburg, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. 3 puanı getiren golü 59. dakikada Berisha attı.

Teknik direktör Enrico Maasen yönetimindeki Augsburg üst üste 2. galibiyeti alarak puanını 9 yaptı.

Fenerbahçe'nin 2021 yazında Salzburg'dan 5 milyon euroya transfer ettiği Kosova asıllı Alman golcü Berisha 300 bin euroya Augsburg'a kiralanmıştı. 24 yaşındaki golcü 1-0'lık Werder Bremen deplasman galibiyetinde de asisti yapan isimdi.

Sezona 3'te 3'le başlayan ardından da 3 maç üst üste beraberliğe razı olan Bayern Münih'in Bundesliga'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Erling Haaland eski takımını üzdü, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı I ÖZETLER UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City - Borussia Dortmund maçına Erling Haaland damga vurdu... Norveçli gol makinesi eski takımına 84'te attığı golle yeni takımına 3 puanı getirdi. Pep Guardiola'nın takımı 4-0'lık Sevilla deplasman galibiyetinin ardından evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek G Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

THOMAS MÜLLER'İN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Bayern Münih'in sembol ismi Thomas Müller'in evine hırsız girdi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin avro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.