Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın bu yaz Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Wout Weghorst, İstanbulspor-Beşiktaş maçında attığı golle 7 Süper Lig maçında 3 gol, 4 asiste ulaştı.

GEDSON'DAN İLK ASİST

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçında 39. dakikasındada çalımlarla ceza sahasına sokulan Masuaku, pasını sol çaprazdaki Gedson’a verdi. Gedson’un içeriye çevirdiği topa altıpas önündeki Weghorst, diziyle vurdu golünü attı.

Weghorst on fire ne demek? Beşiktaş taraftarının yeni marşı! Beşiktaş’ın yıldız forveti Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e attı. Kapalı gişe oynanan maçta tribünler hep bir ağızdan "Weghorst on fire" şarkısını söyledi.

Wout Weghorst petrol milyoneri ailenin isyankar çocuğu... Beşiktaş'ın gözdesinin bilinmeyen yönü Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi olan Wout Weghorst, meslektaşlarının aksine zengin bir aileden geliyor. Hollandalı golcünün ailesi petrol milyoneri... Weghorst ailesinin sadece Hollanda'da 130 benzinliği var. Ailesine isyan eden ve parayı umursamayan Weghorst, istese Oxford'a gidebilirdi ama futbol aşkı engel tanımadı. İşte Wout Weghorst'un bilinmeyen yönleri

ERSİN DESTANOĞLU GERİ DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, 2 haftalık aranın ardından yeniden kaledeki yerini aldı.

MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Emre Bilgin, İstanbulspor maçında yedek kulübesine dönerken, Ersin Destanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.

Emre Bilgin'in görev yaptığı iki maçta siyah-beyazlı ekip birer galibiyet ve yenilgi alırken, Emre Bilgin bu maçlarda 3 gol yedi.

Emir Kaan Gültekin'in şutunda kapattığı köşeden golü yiyen Ersin, direkten dönen topun sırtına çarpıp çizgiyi geçmesiyle büyük şanssızlık yaşadı.

TAYYİP TALHA İLK KEZ 11'DE

MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü.

Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı.

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi.

Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

Son Kartal Tayyip Talha! Beşiktaş, yeni stoperini Fenerbahçe'nin elinden aldı Fenerbahçe, Adana Demirspor’un genç oyuncusunun uçak biletini aldı ve İstanbul’a çağırdı. Ancak Başkan Çebi masaya oturdu ve 22 yaşındaki genç stoperi Beşiktaş’a kazandırdı.