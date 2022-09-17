Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, Bandırmaspor’u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR (4-1) ÖZET İZLE
Stat: Eyüp
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay
Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Ahmed Ildiz), Uğur Demirok, Fethi Özer (Dk. 28 Luccas Claro), Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Taşkın İlker), Sekidika (Dk. 70 Murat Uçar), Recep Niyaz (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Pa Dibba, Eze
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Okan Alkan, Fatih Kuruçuk (Dk. 58 Holownia), Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 58 Mustafa Saymak), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Manos), Atabey Çiçek
Goller: Dk. 49 Sekidika, Dk. 50 ve 90 Eze, Dk. 83 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 58 Levent Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 45 Recep Niyaz, Dk. 85 Pa Dibba, Dk. 89 Ahmed Ildiz, Dk. 90+3 Eze (Eyüpspor), Dk. 40 Koutroumpis, Dk. 73 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor)
Semt derbisinde Kasımpaşa Ümraniyespor'u 2-1'le geçti! Ümraniye bu hafta da galibiyetle tanışamadı Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor 1-2 mağlup etti. 2 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Galatasaray maçında sona eren İstanbul'un Lacivert-Beyazlılar'ı Esenyurt'taki maçtan 3 puanla ayrılarak puanını 9 yaptı. Süper Lig'de henüz galibiyeti olmayan Ümraniyespor 2 puanda kaldı. Kırmızı-Yeşilli İstanbul ekibinin teknik direktörü Recep Uçar kırmızı kart gördü.