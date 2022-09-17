Türkiye Gazetesi

Antalyaspor'un serbest düşüşü devam ediyor... 7. haftada Adana Demirspor'u ağırlayan Kırmızı-Beyazlılar Akdeniz derbisinde 0-3 mağlup olarak üst üste 4. yenilgisini aldı. Adana Demirspor ise 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle puanını 16 yaparak zirve yarışındaki yerini korudu.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Güray Vural, Soner Aydoğdu, Ghacha (Dk. 59 Nakajima), Fredy (Dk. 77 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 46 Cemali Sertel), Luiz Adriano (Dk. 13 Ufuk Akyol), Wright

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Yusuf Sarı (Dk. 63 Guldbrandsen), Belhanda (Dk. 80 Assombalonga), Onyekuru (Dk. 46 Akintola), Emre Akbaba (Dk. 43 Semih Güler)

Gol: Dk. 1 Belhanda, Dk. 76 Guldbrandsen, Dk. 84 Assombalonga (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 7 Soner Aydoğdu, Dk. 59 Nakajima (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 39 Rakitskyi (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Rodrigues, Dk. 85 Assombalonga, Dk. 90 Guldbrandse

İstanbulspor - Beşiktaş maçında 4 gol var kazanan yok! Kartal 2 kez öne geçtiği maçta 2 puan daha kaybetti Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Başakşehir maçında sona eren Beşiktaş, 2 haftadır bileği bükülmeyen İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael bu maçta kulübede yer alamadı. Beşiktaş ilk yarıyı N'Koudou ve Weghorst'un golleriyle 1-2 önde tamamladı. Ali Yaşar 86'da frikikten attı, maç 2-2 bitti. Ersin Destanoğlu 2 golde de hatalıydı. Beşiktaş son 2 haftada 5 puan kaybetti. Beşiktaş kalesine gelen 2 isabetli şutun 2'si de gol oldu!

OLAY ADAM NAKAJİMA

Transferin son günü Portekiz devi Porto'dan transfer edilen Japon orta saha Shayo Nakajima, skor 0-1'de 59 Ghacha'nın yerine oyuna girdi. 28 yaşındaki futbolcu 61. dakikada rakibine sert bir faul yapınca maçın hakemi Ali Palabıyık direkt kırmızı kart gösterdi.

Oğullarını izlemeye gelen ve tribündeki yerlerini alan Nakajima ailesi büyük şok yaşadı. Özellikle Nakajima'nın annesinin ekranlara yansıyan görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Oğlunun oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra kırmızı kart görmesi anne Nakajima'yı ağlattı.

ADANA DEMİRSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 0-3 mağlup eden Adana Demirspor, ilk 7 haftayı lider tamamladı ve milli araya lider girdi.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle puanını 16 yaptı averajla Galatasaray'ın önünde yer aldı.

Mavi Şimşekler'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen 2. golden sonra attığı taklayla atletizmini de konuşturdu.

Adana Demirspor'dan evinde 3'te 3! Mavi Şimşekler Trabzonspor'u 90+4'te Samet Akaydın'la devirdi Süper Lig'de haftanın kapanışı heyecan fırtınasına sahne oldu... Şampiyon Trabzonspor'u ağırlayan Adana Demirspor, başarılı stoperi Samet Akaydın'ın 90+4'te attığı golle 3-2 galip geldi. 2 kez öne geçip 2 kez yakalanan Vincenzo Montella'nın takımı 3 puanını 3 golle almayı başardı. Abdullah Avcı'nın takımı bir deplasmandan daha mağlup ayrılırken ligde 10 puanda kaldı. Evinde 3'te 3 yapan Adana Demirspor puanını 13'e yükseltti. Umut Bozok ilk golünü attı, Ndiaye eski takımına attığı gole sevinmedi...

Adana Demirspor - Galatasaray liderlik kapışmasına çıkacak... Vincenzo Montella: "Ayaklarımız yere basmaya devam edecek" Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 0-3 mağlup eden Adana Demirspor, ilk 7 haftayı lider tamamladı ve milli araya lider girdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz" dedi.