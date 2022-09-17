Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk dakikada gol attıklarını belirtti.

Maçtan önce futbolcularına arzulu bir takıma karşı oynadıklarını ve ilk dakikalarda kendilerini göstermeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Montella, bunu da başardıklarını dile getirdi.

Shoya Nakajima annesini çok üzdü! Antalyaspor'un Japon futbolcusu 59'da oyuna girdi, 61'de kızardı, tribündeki annesi göz yaşı döktü Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Antalyaspor evinde 0-3 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımında Porto'dan transfer edilen Japon orta saha Shoya Nakajima 59'da oyuna girdi, 61'de rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi ve aile fertlerinin tribündeki üzüntüleri ekranlara yansıdı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri de Nakajima'nın annesini üzmesi oldu!

Rakibin kırmızı kartından sonra takımı aslında beğenmediğini aktaran Montella, "Yavaş bir oyun oynadık. O dakikadan itibaren zorlandık. Yediğimiz kırmızı karttan sonra istediğimiz oyunu oynamaya başladık. Topa daha fazla sahip olduk ve hızlı oynadık. Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Tabii ki ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Taraftarımızın mutlu olması çok normal. Başkanımızın da mutlu olması çok normal. Başkanımız çok emek sarf etti. Kendisi için de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARADAN SONRA RAKİP GALATASARAY

Ligin kendileri için yeni başladığına dikkati çeken Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle puanını 16 yaptı averajla Galatasaray'ın önünde yer aldı.

Mavi Şimşekler'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen 2. golden sonra attığı taklayla atletizmini de konuşturdu.