Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta, cezalı olan Valerien Ismael’in yerine Yardımcı Antrenör Adam Murray basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Murray, “Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80’lik performans galibiyeti getirmez. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbulspor - Beşiktaş maçında 4 gol var kazanan yok! Kartal 2 kez öne geçtiği maçta 2 puan daha kaybetti Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Başakşehir maçında sona eren Beşiktaş, 2 haftadır bileği bükülmeyen İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael bu maçta kulübede yer alamadı. Beşiktaş ilk yarıyı N'Koudou ve Weghorst'un golleriyle 1-2 önde tamamladı. Ali Yaşar 86'da frikikten attı, maç 2-2 bitti. Ersin Destanoğlu 2 golde de hatalıydı. Beşiktaş son 2 haftada 5 puan kaybetti. Beşiktaş kalesine gelen 2 isabetli şutun 2'si de gol oldu!

"SADECE KALECİ HATASI DEĞİL"

Tayyip Talha’nın sakatlanmasının ardından Welinton’un oyuna dahil olması hakkında “Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton’un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Kararlar, maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor” ifadelerini kullanan Adam Murray, son 15 şutta yenilen 10 gol hakkında ise şunları söyledi:

“Buna kaleci problemi demezdim. Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arda buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir"

ERSİN DESTANOĞLU NEDEN KALEYE DÖNDÜ?

Ersin’in geçen hafta oynamayıp, bu hafta oynamasının teknik bir karar olduğunu da söyleyen Murray, bu durumun taktiksel olduğunu açıkladı. Murray son olarak maç analizini yapacaklarını ifade ederek “Şu anda bu soruya net bir cevap vermem yanlış olur. Bugünü analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz."

Weghorst yanıyor! Beşiktaş'ın Hollandalı santrforu hem saçları, hem golleri hem de asistleriyle gündemde Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, İstanbulspor'a attığı golle Siyah-Beyazlı forma altında 7 Süper Lig maçında 3 gole ulaştı. 4 de asisti bulunan 30 yaşındaki santrfor 7 gole direkt katkısıyla "nokta transfer" olduğunu gösterdi. Saç stili, yakışıklığı ve ailesinin zenginliğiyle de gündeme gelen Wout Weghorst, İstanbulspor-Beşiktaş maçında yine gündem olmayı başardı.

Beşiktaş Ersin'le sözleşme yeniliyor... İmzayı at, kaleye geç Genç file bekçisi 1 milyon avro istedi, yönetim yarısını teklif etti. Ortada buluşuldu ve kale yine Ersin’e emanet.

Murray korkutuyor! Beşiktaş'ın yardımcı antrenörünün karnesinde daha galibiyet yok İstanbulspor maçında takımın başında çıkacak olan Valerien Ismael’in yardımcısı Adam David Murray, vekâleten çıktığı maçlarda kazanamadı...