Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, bir hikaye yazdıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, "Beşiktaş'ın ilk 30 dakika tahrip edici bir temposu vardı. Biz de bu tempoyu vermemek için belirgin pas bağlantılarını kapattık. İkinci bölgede pas bağlantılarını kapattığımız için Beşiktaş, ilk yarıda çok fazla uzun top yaptı. Bu da oyun ritimlerini bozdu. Bunu yaptığımız anlarda daha belirgin paslarla çıksak belki Beşiktaş'tan önce skor bulabilirdik" dedi.

İstanbulspor - Beşiktaş maçında 4 gol var kazanan yok! Kartal 2 kez öne geçtiği maçta 2 puan daha kaybetti Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Başakşehir maçında sona eren Beşiktaş, 2 haftadır bileği bükülmeyen İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael bu maçta kulübede yer alamadı. Beşiktaş ilk yarıyı N'Koudou ve Weghorst'un golleriyle 1-2 önde tamamladı. Ali Yaşar 86'da frikikten attı, maç 2-2 bitti. Ersin Destanoğlu 2 golde de hatalıydı. Beşiktaş son 2 haftada 5 puan kaybetti. Beşiktaş kalesine gelen 2 isabetli şutun 2'si de gol oldu!

İSTANBULSPOR ÇOK FARKLI

Türk futboluna bir mesaj vermek istediğini söyleyen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Büyük takımlara sonsuz saygımız var. Başka türlü de mümkün olduğunun mesajını vermek istiyoruz Türk futboluna. Daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan 9 oyuncu vardı sahada. İlk 3 maç sonunda bizim için çok fazla fal açıldı. Biz fala değil 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz. Futbol bu, hikayenin sonu nerede biter bilemem. Bu dakikaya kadar bu ligde oynamamış, alt liglerde oynamış oyuncularla bir oyun kültürü var ettik ve 1 sene sonra bu kültürle karşınızdayız. Bu da bizi en mutlu eden şey. Süper Lig'e yükselen diğer takımlardan bizi ayıran belirgin bir şey var."

İstanbulspor'un füzecileri Jetmir Topalli ve Emir Kaan Gültekin

"SIRADAN FUTBOLCULARA OLAĞANÜSTÜ PARALAR ÖDENİYOR"

"Diğer çıkanlar ne kadar takviye yaptılar, ne kadar değişti bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bizim 11'imizdeki on oyuncu bir alt ligde oynuyordu. Geçen sene süre almak için bir alt lige gitmek isteyen oyuncularımız vardı. Bunlardan birisi de Emir Kağan'dı ama kendisine 'Hayır gitmeyeceksin, önümüzdeki sene Süper Lig'de oynayacaksın' dedim. Bugün Beşiktaş’a gol attı. Alt liglerde çok fazla oyuncu var ama görmezden geliniyor. Ülkemizin parası gidiyor, sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor. Hak etmediği paraları alarak performans veremeyen oyuncular yerine bu ligde oynayabilecek Türk oyuncular var alt liglerde. Bizim için en büyük başarı ligde kalmak olacak. Sonuç üzerinden gitmiyorum. Biz sürece odaklanıyoruz, sonuca değil."

Weghorst yanıyor! Beşiktaş'ın Hollandalı santrforu hem saçları, hem golleri hem de asistleriyle gündemde Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, İstanbulspor'a attığı golle Siyah-Beyazlı forma altında 7 Süper Lig maçında 3 gole ulaştı. 4 de asisti bulunan 30 yaşındaki santrfor 7 gole direkt katkısıyla "nokta transfer" olduğunu gösterdi. Saç stili, yakışıklığı ve ailesinin zenginliğiyle de gündeme gelen Wout Weghorst, İstanbulspor-Beşiktaş maçında yine gündem olmayı başardı.

Adam Murray son 15 şutta yenilen 10 gol hakkında konuştu... "Buna kaleci problemi demezdim" Beşiktaş 7. haftada İstanbulspor'la 2-2 berabere kalırken 2 golde de hatası olan kaleci Ersin Destanoğlu taraftarın tepkisini çekti. İstanbulspor'un kaleyi bulan 2 şutu da gol olurken bu sezon Beşiktaş'ın 7 lig maçında kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u gol oldu. Beşiktaş Yardımcı Antrenör Adam Murray, İstanbulspor - Beşiktaş maçından sonra bu konuya değindi...