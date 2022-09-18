Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ilk üç maçını kaybettikten sonra toparlanma işaretleri gösteren ligin yeni ekibi İstanbulspor karşısında maça golle başladı. N’Koudou serbest vuruşu barajın altından yaparak kaleciyi şaşırtınca gol geldi. İşin ilginç yanı bu bir çift vuruştu. Eğer kaleci topa müdahale etmeseydi gol geçersiz olacaktı. Valerien Ismael’in cezası sebebiyle tribünden takip ettiği mücadele Beşiktaş için çok kolay geçecek gibi gözüküyordu.

SOLDAN ÇÖZÜM

Emir Kaan Gültekin’in füzesi çıktı ortaya ve maç tekrar başladı. İstanbulspor ligde üçüncü defa ağları havalandırırken, Süper Lig’de bu sezon ilk yarılarda ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Ev sahibi ekibin rakip yarı alandan başlayan presi Beşiktaş’ı biraz zorladı ve pozisyon bulmasını engelledi. Siyah beyazlılar sol kanattan oyun kurmaya başlayınca maç hareketlendi.

MUHTEŞEM FRİKİK

Weghorst 38’de bir anda önünde bulduğu topu gole çeviremedi ama bir dakika sonra kendisini affettirdi. İkinci yarıda N’Koudou’nun yerine giren Redmond’un hücuma zenginlik katması bekleniyordu ama Beşiktaş devrenin büyük bölümünde skoru korumaya çalışan bir oyun ortaya koydu. İstanbulspor 86’da Ali Yaşar’ın muhteşem frikik golüyle Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki pasif oyununa cezayı kesti.

GELEN ŞUT GOL OLUYOR

Beşiktaş’ın kalesine gelen şutların gol yüzdesi dikkat çekiyor. Siyah beyazlıların kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6’sı, son 15 şutun ise 10’u gol oldu. Dün İstanbulspor da iki isabetli şut ile iki gol buldu. Alanyaspor, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında da kaleyi bulan bütün şutlar golle sonuçlandı. Cezalı Valerien Ismael’in yerine takımı yöneten yardımcı antrenör Adam Murray, “Uzaktan şutla niye bu kadar gol yiyoruz, araştırıp üzerinde çalışacağız” dedi.

VALERIEN ISMAEL’E TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar maçın ardından sosyal medyada Valerien Ismael’e tepki gösterdi, Şenol Güneş’i istedi. İşte paylaşımlardan bazıları:

> Küçük hoca büyük takımı taşıyamaz. Çare Şenol Güneş @caliskanbasri

> Yarın sabah Nevzat Demir’e paraşütle indiririm. Şenol Güneş göreve @muhammedsel

> Çok iyi kadro kuruldu ama İsmael ile olmaz bu iş. Takım Şenol Güneş’e teslim edilmeli. Yoksa emekler heba olacak @30nisan2022

> Acil Şenol Güneş. Hem de bu gece! @kapalitribun_

> Seni çok özledim hocam. @blametome

GECEDEN KISA KISA

> GEDSON FERNANDES: “Kesinlikle daha çok çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Asla yeterli değildi bu performansımız. Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık...

> NATHAN REDMOND: “Yeterince iyi değildik, bu çok net. Bu tarz maçlarda daha iyisini vermemiz, 2 farklı önde olmamız gerekiyordu. Oyunumuz bizim seviyemizin altında oldu...

> Beşiktaş’ta dün ilk defa on bir şansı yakalayan stoper Tayyip Talha Sanuç baş dönmesi sebebiyle ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.

> EMİR KAAN: Devre arasında, “Bizden farkları yok” diye aramızda konuştuk. Bizim takımın neredeyse tamamı geçen sene 1. Lig’deydi...

> Siyah beyazlılardaki seçimde Tevfik Yamantürk divan başkanlığını korudu.

Weghorst yanıyor! Beşiktaş'ın Hollandalı santrforu hem saçları, hem golleri hem de asistleriyle gündemde Beşiktaş'ın bu yaz kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, İstanbulspor'a attığı golle Siyah-Beyazlı forma altında 7 Süper Lig maçında 3 gole ulaştı. 4 de asisti bulunan 30 yaşındaki santrfor 7 gole direkt katkısıyla "nokta transfer" olduğunu gösterdi. Saç stili, yakışıklığı ve ailesinin zenginliğiyle de gündeme gelen Wout Weghorst, İstanbulspor-Beşiktaş maçında yine gündem olmayı başardı.

Beşiktaş Ersin'le sözleşme yeniliyor... İmzayı at, kaleye geç Genç file bekçisi 1 milyon avro istedi, yönetim yarısını teklif etti. Ortada buluşuldu ve kale yine Ersin’e emanet.