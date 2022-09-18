Türkiye Gazetesi

Bu sezon ligde 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 10 puan toplayabilen Trabzonspor, millî araya kazanarak girmek istiyor. Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız karşısında alınan galibiyetle rahat bir nefes alan bordo mavililer, ligde de Gaziantep’i yenerek zirve mücadelesini sürdürmek amacında. Trabzonspor, sahasında 559 gündür yenilmiyor. Bu süreçte evinde 27 maça çıkan bordo mavililer 17 galibiyet, 10 beraberlik aldı.

REKORU EGALE EDECEK

Trabzonspor, Gaziantep’e yenilmezse, Ekim 1994 ile Nisan 1996 arasındaki 28 maçlık evinde yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak. Ligde artık çıkışa geçmeleri gerektiğini belirten teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına “Seri galibiyetler almamız lazım. İstediğimiz yerin uzağındayız. Bu takım üç kulvarı da kaldırabilecek güçte ve derinlikte. Kızılyıldız maçındaki iştahı ve güzel oyunu Gaziantep karşısında da istiyorum” dedi.

YEDİNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, ligde 7. defa karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibine hiç yenilmeyen Trabzonspor bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

SAKATLAR BAHANE DEĞİL

Trabzonspor’da, Gaziantep maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ancak yeterli kadro derinliğine sahip olduklarını söyleyen Abdullah Avcı “Hiçbir zaman eksikleri bahane etmeyeceğiz” dedi.

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