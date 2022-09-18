Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray geçen sezon yaşadığı ve taraftarına yaşattığı travmatik sezonun izlerini silmeyi başarıyor. Sarı kırmızılılar geride kalan yedi haftada, dört defa deplasmana gitmesine rağmen beş galibiyet almayı başardı. Sadece bir defa mağlup olan Aslan, Konyaspor galibiyeti sonrasında 26 Aralık 2020’den sonra ilk defa maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Millî ara sonrasında da son gün transferleri Juan Mata, Icardi, Yusuf, Ross ve Rashica’nın eksiklerini giderip takıma dâhil olması bekleniyor.

GEÇMİŞE SÜNGER

Okan Buruk’un “Geçmişin izlerini sileceğiz” açıklamasının gerçeğe dönüşmesi yönetimin yüzünü güldürüyor. Cimbom’da yakalanan saha içi sonuçları da camiada âdeta bahar havası estiriyor. Yönetim, Buruk ve ekibinden, Okan Hoca da kurulan takım ve kulübenin kalitesinden oldukça memnun. Taraftarın da tam desteğini alan 48 yaşındaki teknik adam, ekim ortasından itibaren çok daha iyi olacaklarının sözünü verirken “Yeni gelenlerin de takıma girmesiyle, oyun gücümüz artacak” iadelerini kullandı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Dries Mertens’in Galatasaray’a transferiyle ilgili menajeri Stijn Francis konuştu. Belçikalı menajer “Juventus’unki gibi bir teklif Barcelona’dan veya Bayern Münih’ten gelse Mertens kabul ederdi. Galatasaray’a transfer zorlu bir süreçti. Juventus onun seviyesinde bir üst düzey oyuncu için gidilebilecek en güzel kulüplerden biriydi” dedi.

ÖZEL ÇALIŞMA YAPIYOR

Galatasaray’ın son dakika transferi Juan Mata, bir an önce forma girmek için takım çalışmaları dışında özel idmanlar yapıyor. Yıldız oyuncu, Okan Buruk’un millî ara sebebiyle takıma verdiği üç günlük izne rağmen dün Florya’ya gelip özel program eşliğinde iki saat çalıştı.

İŞTE KULÜBENİN GÜCÜ

Galatasaray, bu sezon kazandığı dört maçta galibiyete sonradan oyuna giren isimlerin doğrudan katkılarıyla ulaştı. Sonradan oyuna giren Gomis, Antalya ve Ümraniye karşısındaki golleriyle 6 puanı getiren isim olurken, Seferovic, Gaziantep maçında gole büyük katkı yaptı, Icardi ise Konya mücadelesinde rakibin kendi kalesini vurmasında başrolü oynadı.

Adana Demirspor - Galatasaray liderlik kapışmasına çıkacak... Vincenzo Montella: "Ayaklarımız yere basmaya devam edecek" Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 0-3 mağlup eden Adana Demirspor, ilk 7 haftayı lider tamamladı ve milli araya lider girdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz" dedi.

Adnan Polat 11 yıl aradan sonra Galatasaray’ın bir maçını statta izledi! Yönetimde görev alacak mı? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 33. başkanı Adnan Polat 11 yıl aradan sonra Galatasaray’ın bir maçını izlemeye geldi. Geçtiğimiz gün de Florya'da Dursun Özbek ve Okan Buruk'la bir araya gelen Polat mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.