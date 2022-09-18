Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Rennes deplasmanındaki muhteşem geri dönüşün moraliyle Alanya’yı misafir edecek Fenerbahçe, gol şovunu Kadıköy’de sürdürmek istiyor. Oynadığı 5 maçta attığı 15 golle ligin en skorer takımı olan sarı lacivertliler Avrupa’da oynadığı 8 maçta da 15 gol atarak genel toplamda 2,0’lık ortalama yakaladı. Fenerbahçe’de tam 15 farklı isim gol sevinci yaşadı. 6 oyuncu asistleriyle skora destek verdi. Kadroda olup, forma şansı bulan isimlerden sadece kaleci Altay ve 46 dakika oynama imkânı bulan Serdar Aziz skora katkı veremedi.

ORTADAN DEV KATKI

Valencia ve King’in yanına Pedro ile Batshuayi transferiyle golcü rekabetini tırmandıran Fenerbahçe’de sadece bu oyuncular 13 gol, 4 asistle oynarken, orta sahadan da ciddi destek geldi. İrfan Can’ın 3 gol, 1 asistle, Lincoln’un 2 gol, 4 asistle başı çektiği orta saha oyuncularının tamamı skora katkı sağladı. Arda Güler ve Emre Mor 2’şer defa ağları havalandırırken, Zajc ile Mert Hakan 1’er gol, 1’er asist yaptı. İsmail Yüksek 1 gol, Arao ve Crespo 1’er asistle oynadı. Lisansı çıkarılmayan Bruma’nın 1 asistiyle 10 oyuncudan 12 gol, 10 asist geldi.

Mergim Berisha'nın golü Bayern Münih'i devirdi! Fenerbahçe'den ayrılmak yaramış... Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih'i ağırlayan Augsburg, Mergim Berisha'nın golüyle 3 puana uzandı. Fenerbahçe'den kiralanan 24 yaşındaki forvet ilk 11'de başladığı maçta Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.

Fener söke söke... Rennes ile puanlar paylaşıldı Rakibi önünde maça üstün giren Jesus’un takımı, Terrier ve Majer’in golleriyle şoku yaşadı. İrfan Can füzesiyle umutları yeniden yeşertti. Uzatmada kazandığımız penaltıda Valencia bir puanı getirdi.