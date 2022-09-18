Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dakika haberi: Sezona Jorge Jesus önderliğinde önemli transflerlerle başlayan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yıldızlar topluluğu olarak adlandırılan sarı lacivertlilerin, gol yollarında en önemli silahlarından birisi ise Enner Valencia. Süper Lig'de 6 gol atan Valencia, bu kez transfer haberiyle gündemde.

Performansı ile parmak ısırtan yıldız golcü, daha sezonun başında olmasına rağmen Avrupa maçları dahil toplam 7 gole ulaştı. Birçok kulübün dikkatini çeken Valencia hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldiği belirtildi.

12 MİLYONLUK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Bir Suudi Arabistan kulübünün Enner Valencia'ya yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'de yıllık 1.5 milyon Euro kazanan yıldız golcü, 12 milyon Euro'luk bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

"BURADAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Takvim'in haberine göre; sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Enner Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ekvadorlu yıldız 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti.

HER 75 DAKİKAYA BİR GOL SIĞDIRDI

Bu sezon oynadığı her 75 dakikada bir gol atan Valencia, Süper Lig'de 63 maçta forma giydi ve 25 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcünün ligde 11 de asisti bulunuyor. Bu sezon ligde 6 gol atan Valencia, Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında duble yaptı.

Fener’de herkes golcü! Jesus’la golcü bir kimliğe bürünen sarı lacivertlilerde bütün oyuncular gol yarışına girdi. Ligde 3,0 genelde ise 2,0’lık gol ortalaması yakalandı.

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