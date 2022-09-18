SAMSUNSPOR - SAKARYASPOR (3-2) ÖZET İZLE
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Turgut Doman xx, Abdullah Sarı xx, Ferdi Karadoruk xx
Samsunspor: Szumski x, Zeki Yavru x, Alim Öztürk x, Yusuf Abdioğlu x, Mücahit Albayrak x, Ali Güneren x (Muhammet dk. 83 x), Yusuf Emre x, Harris x (Fofana dk. 58 xx), Boldrin x (Laura dk. 70 x), Nivikovas x (Yunus Emre dk. 83 x), Ahmet Sağat x (Douglas dk. 58 xxxx)
Yedekler: Aykut, Ali, Sarp, Soner, Şener
Teknik Sorumlu: Emre Bayraktar
Sakaryaspor: Furkan Köse x, İsmail Erdoğan x, Donkor x, Çağlayan Menderes x, Ozan Sol x (Burak dk. 61x), Nalepa x (Kravets dk. 73 x), Woolery x (Roshi dk. 73 x), Serkan Odabaşoğlu x (Milosevic dk. 61 x), Hakan Yavuz xx, Hurşit Taşçı x (Emirhan dk. 87 ?), Kassongo xx
Yedekler: Cihan, Hüsamettin, Berkay, Alihan
Teknik Direktör: İlhan Püren
Goller: Douglas (dk. 62, 74 ve 90+3) (Samsunspor), Kasongo (dk. 80), Alim (dk. 89 k.k.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Alim (Samsunspor), Çağlayan, Serkan, Donkor, Nalepa (Sakaryaspor)
Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı! Erken veda... Spor Toto 1. Lig'in ilk 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Eyüpspor Bandırmaspor engelini 4 golle geçti rakibine ilk yenilgisini tattırdı Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor evinde Bandırmaspor'u 4-1 mağlup etti. İstanbul'un Eflatun-Sarılı ekibine 3 puanı getiren golleri Sekidika, Eze (2) ve Dibba kaydetti. Sezona 4 maçta 10 puanla başlayan Bandırmaspor ilk yenilgisini alırken, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Eyüpspor 6 maçta 13 puana yükseldi.