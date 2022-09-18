Türkiye Gazetesi

Trabzonspor 7. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 79 Denswil), Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Gomez), Hamsik (Dk. 79 Gbamin), Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Dk. 31 Bardhi), Umut Bozok (Dk. 72 Abdülkadir Ömür)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Hanousek (Dk. 70 İbrahim Pehlivan), Markovic (Dk. 58 Mustafa Eskihellaç), Jevtovic, Sagal (Dk. 70 Veliu), Furkan Soyalp, Maxim (Dk. 89 Merkel), Figueiredo (Dk. 46 Pekhart)

Goller: Dk. 2 Maxim, Dk. 10 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 14 Trezeguet, Dk. 42 Bakasetas (penaltıdan), Dk. 90+8 Bartra (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 90+9 Günay Güvenç, Dk. 90+11 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 87 Bartra, Dk. 90+9 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

ÇİLİNGİR BAKASETAS

Trabzonspor, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı.

Kızılyıldız maçında iç yan bağlarından sakatlık yaşayan Larsen, 11'deki yerini alırken karşılaşmada mide rahatsızlığı yaşayan Abdülkadir Ömür ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Yusuf Yazıcı, Bruno Peres, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Sakatlığı düzelen Gbamin ise yedek kulübesindeki oyuncular arasında yer aldı. Fildişi Sahilli orta saha 2. yarıda oyuna girdi.

Trabzonspor gözünü lige çevirdi: Artık çıkış zamanı Sahasında 559 gündür yenilmeyen bordo mavililer Gaziantep karşısında da bunu sürdürüp zirveye yaklaşmak istiyor.