Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı. Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir 90+2'de, Karagümrük'ün Özbek orta sahası Shukurov ise 90+5'te kırmızı kart gördü.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 58 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Aleksic), Traore (Dk. 86 Okaka), Münir (Dk. 65 Szysz), Keny (Dk. 58 Serdar Gürler)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 25 Biraschi), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 86 Caulker), Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi (Dk. 86 Burak Kapacak), Borini, Diagne (Dk. 79 Colley)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Shukurov (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 57 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

Marc Bartra 99'da attı, Trabzonspor 0-2 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, 9. dakikada 0-2 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İlk yarıda skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer 3 puanı getiren golü 90+9'da buldu. İspanyol stoper Marc Bartra attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı mağlup eden Abdullah Avcı'nın takımı üst üste 2. galibiyetini alarak milli araya moralli girdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve Kırmızı-Siyahlılar 11 puanda kaldı.

ANDREA PİRLO NE DEDİ?

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, “İyi bir takıma karşı, bana göre şu anda ligin en iyi takımı olabilecek bir takımla karşılaştık. Ekibin verdiği reaksiyondan memnunum. Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Biz de birkaç pozisyona girdik, rakip de pozisyona girdi. Bu takıma karşı gol yememek kolay değil. Çok da iyi bir direnç gösterdik” dedi.

DİAGNE ÇIKARKEN "TRİP" YAPTI

Maçta Diagne’nin pozisyonu ve oyundan çıkarken sinirlenmesi hakkında da konuşan Pirlo, “Diagne oynamak isteyen ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu hareketler normal. Yorgundu ve daha çok hücum edecek bir oyuncu değerlendirmek istiyordum o dakika için. Biglia’nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir’de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik” ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'den Fiorentina'ya futbol dersi! 3-0'lık galibiyette 2 gol Serdar Gürler'den UEFA Konferans Ligi A Grubu'na Hearts deplasmanında 0-4 kazanarak başlayan Medipol Başakşehir, gruptaki 2. maçında da Fiorentina'yı devirdi! Medipol Başakşehir, Serie A devini evinde 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Ülke puanı açısından kritik önemdeki maçta Emre Belözoğlu'nun takımına 3 puanı getiren golleri 57 ve 71'de Serdar Gürler attı. 90'da tabelayı belirleyen isim ise Beşiktaş maçının kahramanı Bertrand Traore oldu.