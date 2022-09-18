Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 48 günde 12. resmi müsabakalarını oynayıp, yoğun bir maç programından çıkarak milli araya girdiklerini belirterek, "Sakatlıklar, transferde gidenler ve sonradan gelenlerle sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doğru tespitlerle çıkışa geçtik. Milli araya girerken de bu dönemden çok sağlıklı çıktık" dedi.

72 SAAT DOLMADAN OYNANAN 2. MAÇ

Avcı, bu kez yedikleri iki golün geçiş oyunundan olmadığını belirterek, "Topun arkasında olduğumuzda goller yedik. Bugün de farklı bir senaryo ile karşılaştık. İlk 45 dakika oyun organizasyonuna sadık kalarak, 2-2'ye dönüş yaparak, üretken oynadık. İkinci yarı daha iyi olacak derken 65. dakikaya kadar oyuna giremedik, oyundan uzaklaştık. Bugün oyun başında olmayan taraftar 65. dakikadan sonra devreye girdi. Onlar, bizim itici gücümüz. 72 saat dolmadan 32 derece nemli havada oynanan maçtı. Oyuncular vazgeçmedi, yaptığımız hamleler cevap verdi. Son saniyeye kadar sabırlı oyun planlarına sadık kalarak geçiş takımına fırsat vermeden sonuna kadar galibiyeti kovaladık. 65'den sonra oyun, ilk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi" açıklamasında bulundu.

Marc Bartra 99'da attı, Trabzonspor 0-2 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, 9. dakikada 0-2 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İlk yarıda skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer 3 puanı getiren golü 90+9'da buldu. İspanyol stoper Marc Bartra attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı mağlup eden Abdullah Avcı'nın takımı üst üste 2. galibiyetini alarak milli araya moralli girdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve Kırmızı-Siyahlılar 11 puanda kaldı.

HAKEM METE KAKAVAN İÇİN NE DEDİ?

Avcı, Erol Bulut'un hakem kararlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yarışmacı teknik direktör olarak toplamda 3 tane yoktur hakem hakkında açıklamam. Akşamleyin değerlendirmesini hakem hocaları, MHK, yapar. Ben bunu kazandığımda da kaybettiğimde de ifade ettim. Bu oyunu hakemler üzerinden konuşursak kendimizi geliştiremeyiz. Bazı geliştirmemiz gereken konular var" yanıtını verdi.

Erol Bulut çok sinirlendi, hakem Mete Kalkavan'a sert sözler! "Futbolda benim bilmediğimiz kurallar mı var?" Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olan 9. dakikada 0-2 öne geçtiği maçtan 90+9 yediği golle 3-2 mağlup ayrılan Gaziantep FK'dan maçın hakemi Mete Kalkavana büyük öfke var. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a tepki göstererek, Kalkavan'ın futbol oyun kurallarına tekrar bakması gerektiğini söyledi.

"HAMSİK'İ KONUŞMAYA GEREK YOK"

Milli ara öncesi hiçbir şey düşünmediğini vurgulayan Avcı, "Bu dönem için hiçbir şekilde planlama yapmadım, sadece dinlenmek ve uzak kalmak istiyorum. Sakatlarım var, onların dönmesini istiyorum. Milli oyuncuların da sağlıklı dönmesinden yana olacağım" dedi.

Avcı, Marek Hamsik'in performansına ilişkin de "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerideki aklımız, organizasyon şefi. Sakat olmadığı, iyi olduğu her zaman katkı sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.