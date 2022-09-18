Türkiye Gazetesi

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Murat Tuğberk Curbay

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz Ceylan (Dk. 79 Malcuit), Mujakic, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 65 Zahid), Pedrihno (Dk. 46 Ariyibi), Beridze (Dk. 79 Jese), Sowe (Dk. 88 Macheda)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 76 Alaaddin Okumuş), Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ahmed Musa (Dk. 19 N'Jie), Ulvestad, Charisis (Dk. 68 Cofie), Gradel, Sabi'a (Dk.68 Hakan Arslan), Angielski (Dk. 46 Yatabare)

Goller: Dk. 2 Beridze, Dk. 44 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 48 N'Jie (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Goutas, 45+7 Charisis, Dk. 64 Uğur Çiftçi, 90+5 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor), Dk. 40 Pedrinho, Dk. 82 Marlon, Dk. 90+1 Malcuit (MKE Ankaragücü)

AHMED MUSA SAKATLANDI

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların forveti Ahmed Musa girdiği ikili mücadelede sol kolunun esnemesi sebebiyle sakatlık geçirdi.

Musa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi.

29 yaşındaki futbolcunun yerine 19. dakikada oyuna Clinton N’Jie girdi. Kamerunlu N'Jie yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı. Sivasspor'un ilk yarıda bulduğu bir gol de VAR'a takıldı.

Nijeryalı oyuncunun durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan... Ankaragücü'nde transferin son günü 3'ü bir arada! Ankaragücü transferin son günü yerli kalitesini 3 isimle güçlendirdi. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç bu sezon başkent ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Çaykur Rizespor'un ismi uzun süre Fenerbahçe'yle anılan milli kalecisi ise Ankara'nın Sarı-Lacivertli ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandı.