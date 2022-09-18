Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de gol sayısını 7’ye çıkardı.

Bu sezon taraftarın sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. 70. dakikada Lincoln’ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig’de toplam gol sayısını 7’ye yükseltti. Valencia'nın ligde 2 de asisti var.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

5-0'lık galibiyet ardından yayıncı kuruluşa konuşan Enner Valencia, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Fener! Kadıköy'de Alanyaspor'a 5 gol! Jorge Jesus gururla sunar Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarını 5-0'la mest etti. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken bir de Joao Pedro'yla penaltı kaçırdı. Goller 2. yarıda da kesilmedi ve Jorge Jesus'un takımı milli araya moralli girdi. 6. haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanından moralli dönmüştü. Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında ise Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti. 6 maçta 2 galibiyeti bulunan Alanyaspor 8 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti.

ELEŞTİRİLEN STOPER HENRİQUE'DEN 2. GOL

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli Gustavo Henrique ikinci golünü attı.

Brezilyalı stoper daha önce Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş ve 1 asist yapmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada sol taraftan yapılan ortada Arao’nun geriye aşırttığı topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı.

MAÇI 39 BİN 520 BİLETLİ SEYİRCİ İZLEDİ

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde tribünleri 39 bin 520 biletli seyirci doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek verirken, yaklaşık 50 Alanyaspor taraftarı da takımını deplasmanda yalnız bırakmadı.

Enner Valencia serveti elinin tersiyle itti! Dudak uçuklatan teklif... Bu sezon yıldızı parlayan ve hem performansıyla hem de duruşuyla büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Valencia'ya Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldiği ancak golcü futbolcunun teklifi reddettiği belirtildi. İşte detaylar...