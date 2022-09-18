Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe’den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Millilerin Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Pek çok yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, bir futbolcuya ise ilk kez milli davet gitti.