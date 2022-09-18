Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yayıncı kuruluşa verdiği maç röportajından satırbaşları şöyle:

"Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda.

"Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor bu. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz."

"ŞAMPİYON OLURSAK REKORLARIN ANLAMI VAR"

"Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması."

"Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor."

Süper Fener! Kadıköy'de Alanyaspor'a 5 gol! Jorge Jesus gururla sunar Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarını 5-0'la mest etti. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken bir de Joao Pedro'yla penaltı kaçırdı. Goller 2. yarıda da kesilmedi ve Jorge Jesus'un takımı milli araya moralli girdi. 6. haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanından moralli dönmüştü. Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında ise Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti. 6 maçta 2 galibiyeti bulunan Alanyaspor 8 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti.

Enner Valencia Süper Lig'de 5 maçta 7 gole ulaştı! Kariyer sezonunu yaşıyor Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 5-0'lık Alanyaspor maçını da boş geçmedi ve bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 7 gole ulaştı. Kayserispor maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemyen 32 yaşındaki yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta 8 gol, 2 asistle oynuyor.