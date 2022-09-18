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EuroBasket 2022'de finalin adı Fransa - İspanya! Elimizden kaçırdığımız iki takım... A Milli Takım'ın sallayıp yıkamadığı 2 takım Avrupa şampiyonu olmak için kapışacak. Almanya kendi evinde favori olarak çıktığı İspanya maçında son çeyrek kontak kapatınca İspanya finale adını yazdırdı. İlk finalist ise Polonya'yı geçen Fransa olmuştu.
A Milli Takım, EuroBasket2022'ye son 16'da Fransa yenilgisiyle veda etti! Elimizdeki maçı verdik 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamlayan A Milli Takım son 16 turunda Fransa'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya çok yaklaştı ancak elindeki maçı altın tepsiyle rakibine sunarak turnuvaya veda etti. İspanya maçında son topta yaptığı hatayla grup liderliğini veren Cedi Osman, Fransa'nın kazanmasında da başrol oynadı!