Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Alanyaspor’u 5-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçe’nin stoperi Atilla Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLAR İÇİN MAÇA ÇIKIYORUZ"

Harika bir galibiyet aldıklarını ifade eden Szalai, “Çok fazla gol attığımız ve fazla golle kazandığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik bu da bizler açısından mutluluk verici. Ofansif ve defansif anlamda bence yaptığımız şeylerden mutlu olabiliriz. Maça çıkarken çocuklar için maçlara çıkıyoruz. Maçtan önce de o tabletle sahaya çıkma fırsatım oldu. Bizler herkesi mutlu etmek niyetindeyiz ama daha çok çocukları en çok çocukları mutlu etmek istiyoruz. Öyle zannediyorum ki onun açısından da çok büyük mutluluk olmuştur. Onların atmosferi görmesi açısından, stattaki atmosferi daha iyi anlayabilmeleri açısından bence oldukça olumlu olmuştur” şeklinde konuştu.

ATTİLA SZALAİ'DEN DERBİ YORUMU

Szalai, Beşiktaş derbisiyle ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

“Tabii ki de dolu tribünler önünde oynamak iyi hissettirir. Harika atmosferlerde top oynamak bir futbolcuyu daima iyi hissettirir. Bana göre bugün biz iyi bir örnek teşkil ettik. Her zaman olduğu gibi bugün stadımızda muhteşem bir atmosfer vardı. Diğer takımların da bu anlamda avantajları var. Onlara da destek olan taraftar kitleleri var. Bizler şu andan itibaren oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini o maçta göstereceğiz.”

İKİ KULVARDA DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Avrupa Ligi’ndeki gidişatın sorulması üzerine ise “Tabii ki bizlerin her zamanki amacı hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bana göre iyi de bir yoldayız. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyemem şunu söyleyebilirim ki biz gerçekten çok sıkı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sıkı şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız. Dolayısıyla devam etmemiz gereken yol, bu yol” yanıtını verdi.

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