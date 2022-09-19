Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligin en çok gol atan takımlarından biri olan Beşiktaş savunmada ise son derece kötü bir performans sergiliyor, Valerien Ismael çözüm bulamıyor. Kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6'sı, son 15 şutun ise 10'u gol olan siyah beyazlılar neredeyse pozisyon vermeden ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri durumunda. İlk olarak 3-3 biten Alanyaspor maçında frikik, penaltı ve Saiss'in kaleyi şaşırmasıyla üç golü kalesinde gören Beşiktaş, ardından Karagümrük maçında kornerden gol yedi.

KALE SANKİ AÇIK

Sonraki Sivas maçında da yaklaşık 25 metreden gelen topu kalesinde gören siyah beyazlılar, Ankaragücü maçında iki golü akan oyun sonrasında yedi. Başakşehir maçında ağlarla buluşan top da akan oyundan geldi ama Necip'in pas hatası sonrası yenilen gol dışında rakibine şut bile çektirmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Son olarak İstanbulspor maçında da akan oyunda gol tehlikesi yaşamadı Beşiktaş. Gollerden biri yine çok uzaklardan, diğeri de serbest vuruştan geldi.

Attila Szalai'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi yorumu... "Atmosfer iyi olunca biz de iyi oluyoruz" Fenerbahçe’nin Macar stoperi Atila Szalai, 5-0'lık Alanyaspor maçının ardından "Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Szalai, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş-Fenerbahçe sorusuna cevap... "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok" Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u Kadıköy'de 5 golle deviren Fenerbahçe, milli aradan sonra Beşiktaş'a konuk olacak. Moralsiz rakibini deplasmanda yenerek "şampiyonluk modu"na girmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'a derbi soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." demekle yetindi.