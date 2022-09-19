Türkiye Gazetesi

Avrupa'da fırtına gibi esen ve Süper Lig'in gizli lideri denilen Başakşehir evinde Karagümrük'e takıldı. Üst üste üç maçını kazanan Boz Baykuşlar pozisyon sayısının az olduğu ilk yarıda Traore'yle gole yaklaştı fakat kaleci Viviano başarılıydı. Bu bölümün uzatma dakikalarındaki frikiği etkili kullanan Caner'in vuruşu kaleciden döndü, Jimmy Durmaz'ın tamamladığı meşin yuvarlak az farkla autu boyladı.

NEFES NEFESE

İkinci yarı daha hareketliydi. 54'te Kouassi'nin vuruşu direkte patladı. 68'de Lima’nın sol çaprazdan şutu da üst direkten döndü. Maçın uzatma bölümünde nefesler tutuldu. Serdar Gürler'in ortasında Baniya'nın ters vuruşunda top bir kere daha direğe çarpınca Başakşehir golden oldu. 90+3'te Mahmut Tekdemir direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, iki dakika sonra Shukurov da kızardı.

Medipol Başakşehir - Karagümrük maçı golsüz sona erdi, gol yememe serisi 6 maça çıktı Önce deplasmanda Beşiktaş'ı, 3 gün sonra da evinde Fiorentina'yı gol yemeden mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'e takıldı: 0-0. 6 maçta 14 puan toplayan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 6 lig maçında da gol yemedi. Üst üste 3. beraberliğini alan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük zorlu deplasmandan 1 puan çıkararak 6 puana yükseldi. Kalesine gelen 3 isabetli şutu da kurtaran tecrübeli kaleci Volkan Babacan'ın gol yememe serisi 5 maça çıktı. Kayserispor maçında kaleyi Muhammed Şengezer korumuştu.

Medipol Başakşehir'den Fiorentina'ya futbol dersi! 3-0'lık galibiyette 2 gol Serdar Gürler'den UEFA Konferans Ligi A Grubu'na Hearts deplasmanında 0-4 kazanarak başlayan Medipol Başakşehir, gruptaki 2. maçında da Fiorentina'yı devirdi! Medipol Başakşehir, Serie A devini evinde 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Ülke puanı açısından kritik önemdeki maçta Emre Belözoğlu'nun takımına 3 puanı getiren golleri 57 ve 71'de Serdar Gürler attı. 90'da tabelayı belirleyen isim ise Beşiktaş maçının kahramanı Bertrand Traore oldu.