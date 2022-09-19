Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Son gün transferleriyle çehresi değişen Galatasaray, millî arada sonra bambaşka bir kimlikle sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk, kadrosunu daha da güçlü hâle getirmek için yaptığı planları 14 günlük arada devreye sokacak. Genç hocanın ilk hamlesi solda olacak. Buruk, Konyaspor karşısında son bölümde süre verdiği Dubois’yı, düşüş yaşayan Van Aanholt’un yerine monte edecek.

FORVETE YENİ SOLUK

7 hafta boyunca isteği, mücadelesi ve Yunus ile olan uyumuyla takımın en iyilerinden olarak öne çıkan Sacha Boey, formayı kaptırmayacak. Dubois-Kerem ikilisini de aynı seviyeye çekmek isteyen 48 yaşındaki teknik adamın ikinci hamlesi ise hücum hattında olacak. Seferovic’ten sonra düşüşe geçen Gomis’i de yanına çekecek olan Buruk, Icardi ile bu süreçte yakında ilgilenecek.

YUSUF'A UYARI: DAHA RİSKSİZ OYNA!

∂ Galatasaray’ın geleceğe yatırım olarak gördüğü ve 6 milyon avro bonservis bedeliyle Rapid Wien’den transfer ettiği Yusuf Demir’in Konyaspor maçındaki top kayıpları dikkati çekti. Okan Buruk genç isimle bir görüşme yaparak “Senden daha risksiz bir oyun istiyorum” dedi.

MUSLERA FARKI

Ligde geride kalan 7 haftada G.Sasaray kalesinde 5 gol gördü. Sarı kırmızılılar Başakşehir (0) ve Konya’nın (2) ardından en az gol yiyen üçüncü takım konumunda. Muslera şu ana kadar %83’lük kurtarış yüzdesi yakaladı. Uruguaylı kaleciyi, %73 ile Altay ve %53’lük oranıyla Uğurcan takip ediyor.

Adana Demirspor - Galatasaray liderlik kapışmasına çıkacak... Vincenzo Montella: "Ayaklarımız yere basmaya devam edecek" Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 0-3 mağlup eden Adana Demirspor, ilk 7 haftayı lider tamamladı ve milli araya lider girdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Milli aradan sonra Galatasaray'a karşı oynayacağımız için mutluyum. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve karakterimizi sahaya yansıtmayı sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray yenilgisiz Konyaspor 2-1'le geçti! Icardi ilk kez forma giydi, darp edildi! Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Henüz ilk dakikada Oliveira'yla öne geçen Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 82'de geldi. Icardi'nin içinde olduğu pozisyonda Calvo topu kendi ağlarına gönderdi. Önce beraberliği bulan Konyaspor'un sonra 2 topu direkten döndü, net fırsatlar cömertçe harcandı. Konyaspor kalecisi Sehic, Icardi'ye vurduğu için kızardı. Stoper Adil Demirbağ son 10 dakikada kaleyi korudu. Son 5 maçta 13 puan toplayan ve yeni transferleriyle havasını bulan Galatasaray, ilk 6 haftanın lideri Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.