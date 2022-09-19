Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Lige bir hafta ara veren Fenerbahçe, bu boşluğa bir Dinamo galibiyeti, bir Rennes beraberliği sığdırmıştı. Ancak morali yerinde sarı lacivertlilerin savunma kurgusu bozulmuştu. Fransa’da sakatlanan Peres ile henüz tam iyileşmeyen Serdar Aziz kadroda yoktu. Buna rağmen Jorge Jesus sisteminden taviz vermedi. Fenerbahçe de bildiğini okudu. Maça golle başlayan Fenerbahçe, Kadıköy’de tam anlamıyla bir resital sunarak 3 puana ulaştı.

PRESLE BOĞDULAR

İlk dakikadan itibaren şiddetli pres yapan Fenerbahçe, çabasının ödülünü erken aldı. Crespo’nun çaldığı top, Rossi’nin vuruşuyla ağlara gittiğinde henüz 5. dakika dolmamıştı: 1-0. Alanya, Fenerbahçe’nin zayıf karnının savunma arkasına atılan toplar olduğunu çözmüştü. Bunun üzerine gitmeyi de başardı. Fakat yakalanan dört fırsattan da sonuç almayı başaramadı. Fenerbahçe ise hata yapmadı. 17’de Henrique’nin kafasıyla fark açıldı: 2-0.

ORTALAMA YÜKSELDİ

İlk yarının son dakikasında Joao Pedro kendi kazandırdığı penaltıda kaleci Runarrson’a takıldı. Ama hemen arkasından gelişen atakta Crespo, muhteşem bir vuruşla tribünleri yine coşturdu: 3-0. Gardı düşen Alanya karşısında hız kesmeyen Fenerbahçe, 70’te Valencia’yla 4-0’ı yakalarken, son sözü 76’da İrfan Can söyledi: 5-0. Sarı lacivertliler 3.0’lık gol ortalamasını 3.3’e yükselterek 3 puanın sahibi oldu.

JESUS GURURLA SUNAR

> Jorge Jesus gelir gelmez, “Taraftara keyif veren bir takım olmalıyız, baskılı ve önde oynayacağız” demişti. Portekizli çalıştırıcı F.Bahçe’yi öyle bir takıma çevirdi ki şimdiden kulüp rekorunu kırdı, Süper Lig’e damgasını vurdu.

> 20 Bu sezon Süper Lig’de rakip filelere 20 gol gönderen F.Bahçe; lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler (bir hafta BAY geçti) itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

> 3,3 Sarı lacivertliler bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol (3,3) atan takım oldu.

> 5 Bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu (Mart 2022).

> 1 Bu sezon Süper Lig’de en fazla gol atan (20), gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım Fenerbahçe oldu.

> 3 Geçen sezon Süper Lig’de sadece bir maçın ilk yarısında rakip filelere üç gol gönderebilen Fenerbahçe (Rizespor), bu sezon henüz yedinci haftada bunu iki defa başardı (Alanyaspor ve Kasımpaşa).

Attila Szalai'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi yorumu... "Atmosfer iyi olunca biz de iyi oluyoruz" Fenerbahçe’nin Macar stoperi Atila Szalai, 5-0'lık Alanyaspor maçının ardından "Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Szalai, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Süper Fener! Kadıköy'de Alanyaspor'a 5 gol! Jorge Jesus gururla sunar Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarını 5-0'la mest etti. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken bir de Joao Pedro'yla penaltı kaçırdı. Goller 2. yarıda da kesilmedi ve Jorge Jesus'un takımı milli araya moralli girdi. 6. haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanından moralli dönmüştü. Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında ise Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti. 6 maçta 2 galibiyeti bulunan Alanyaspor 8 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti.