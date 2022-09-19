Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız galibiyeti ile moral bulan Trabzonspor, ligde Gaziantep’i misafir etti. Ve mücadele golle başladı. Misafir takım 2. dakikada Maxim ile harika bir gole imzasını attı. 7 dakika sonra bu defa Furkan'ın asistinde Lazar Markovic, Uğurcan Çakır'ı avladı: 0-2. Trabzonspor gol için yüklendi ve 14'te Bakasetas'ın asistini Trezeguet değerlendirdi: 1-2. Ve Fırtına'nın hücum zenginliği ilk 20 dakikada kazanılan 5 korner ile rakamlara döküldü. 26'da Bakasetas'ın sert şutu kaleci Günay'dan döndü.

VAR UYARISIYLA

İlk yarım saatlik dilim çok tempoluydu. Gaziantep bulduğunu atmış, Fırtına ise rakip kaleyi abluka altına almıştı. Özellikle Hamsik, Bakasetas ve Trezeguet ev sahibi takım adına öne çıkan isimlerdi. 40'ta VAR uyarısı ile Mete Kalkavan Hanousek'in elle oynamasına hükmetti ve penaltıyı Bakasetas ağlara yolladı: 2-2. İkinci yarıya daha atak ve baskılı başlayan Gaziantep oldu. Ancak iki taraf da etkili pozisyon bulamadı. Ta ki 68'e kadar. Bu dakikada Bardhi'nin vuruşunu Günay kornere çeldi.

KARAMBOL VE GOL!

Son 20 dakikada Abdullah Avcı'dan Gomez ve Abdülkadir Ömür hamlesi geldi. 76'da Hamsik çaprazdan vurdu üstten auta gitti. 83'te Veliu'nun vuruşunu kaleci Uğurcan önledi. 84'te önce Gomez'in vuruşunda, sonra Bardhi'nin şutunda Günay gole izin vermedi. 90+8'de Gaziantep ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan topta Bartra kafayla köşeyi gördü. Misafir takım uzun süre Gomez'in Jevtovic'e faul yaptığı itirazında bulundu ama hakem Mata Kalkavan golü geçerli saydı.

Trabzonspor gözünü lige çevirdi: Artık çıkış zamanı Sahasında 559 gündür yenilmeyen bordo mavililer Gaziantep karşısında da bunu sürdürüp zirveye yaklaşmak istiyor.