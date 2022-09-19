Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde yoluna doludizgin devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanındaki iyi futbol sonrası gözler Süper Lig'e çevrilmişti. Sarı lacivertliler, dün akşam evinde ağırladığı Alanyaspor'u 5 golle devirdi. Taraftarlar iyi futbolla adeta mest olurken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar yapıldı.

Karşılaşmanın son anlarında adı tribünlerden yükselen Arda Güler oyuna girdi. Son haftalarda forma şansı bulamayan ve özellikle karşılaşmaların son dakikalarında oyuna giren Güler'in akıbeti merak konusu oldu. Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, basında çıkan dedikodulara son noktayı koydu. Tecrübeli yorumcu, Jorge Jesus'un ilerleyen haftalarda ne yapacağını açıkladı.

ARDA GÜLER'İ OYNATMAMA SEBEBİ...

Dilmen, "Beşiktaş maçında King ile Batshuayi oynayacak yüksek ihtimalle. Jesus Arda'yı dakikayı tamamlamak için oynatıyor. Jesus her şeyi oynamak istiyor. 7. haftaya gelene kadar durmadan farklı sistemlerle oynadı ve başarılı oldu. Dakika 90'da bile hücum yapmak isteyen bir Fenerbahçe kültürü oluştu. Dakika 85'te oyuna giren Batshuayi yüzde doksan dokuzluk bir gol pozisyonuna girdi" dedi.

Arda Güler konusuna değinen Dilmen, "Sanırım Arda Güler'in 1500 dakika oynamazsa serbest kalma maddesi varmış. Hoca kupa maçlarında falan o dakikayı tamamlayacak. Taraftarlar merak etmesin. Arda'yı oynatmama nedeni tamamen taktiksel" ifadelerini kullandı.

Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 3 maçta görev aldı, 2 gol kaydetti.

"BİR TEK DERBİLERDE ZORLANIR"

Jesus'un Fenerbahçe'ye getirdiği sistemi değerlendiren tecrübeli isim, "Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok. Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener" dedi.

Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı oyunda görmediğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe mest etti! Alanyaspor'a gol yağdırdı Jorge Jesus’un takımı oynadıkça attı, attıkça oynadı. Futbol şov yapan Kanarya Rossi’yle öne geçti, Gustavo Henrique, Crespo ve Valencia ile farka gitti. Pedro bir de penaltı kaçırırken kapanışı İrfan Can yaptı. F.Bahçe ligdeki son iki maçında yedi gol attı, yemedi

Attila Szalai'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi yorumu... "Atmosfer iyi olunca biz de iyi oluyoruz" Fenerbahçe’nin Macar stoperi Atila Szalai, 5-0'lık Alanyaspor maçının ardından "Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Szalai, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.