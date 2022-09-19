Türkiye Gazetesi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın vefatını, Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

BAKAN KASAPĞOLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DAĞISTANLI KİMDİR?

11 Nisan 1931'de Samsun’un Çarşamba İlçesine bağlı (şimdiki Ayvacık) Söğütpınar köyünde dünyaya geldi. Ailesi Avar Türklerinden olup Dağıstan göçmenidir. Dedesi Şeyh Şamil'in ordusunda savaşmıştır. Şeyh Şamil birkaç yüz kişi kalıncaya dek savaşıp teslim olduktan sonra dedesi de birkaç arkadaşıyla Samsun'a yerleşti. Babasını yedi yaşındayken kaybetti. Altı kardeşlerdir.

Güreşe küçük yaşta karakucakla, minder güreşine ise 18 yaşında deniz askerliği sırasında başladı. 1951'de 57 kiloda güreştiği Nasuh Akar'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Milli mayoyu ilk kez 1953'de giydi. 1954'de Tokyo'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonasında serbest stilde, 1955'te Barselona'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stilde birincilik aldı. 1956'da Melbourne Olimpiyat Oyunları şampiyonu oldu. Altmış iki kiloya geçtikten sonra 1957'de İstanbul'da ve 1959'da Tahran'da Dünya şampiyonluklarını kazandı. Bu arada 1958'de Sofya'da hiç yenilgi almadan dünya ikincisi oldu. 1960'ta Roma Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı, ardından aynı yıl Burgaz'da Balkan şampiyonluğunu kazandı ve güreşi bıraktı.

Kendine has en iyi güreş teknikleri; Yerden kaldırıp ters sarma, Dana bağı dalış pozisyonuna girerken uygulamak olan Dağıstanlı, Türkiye'de yaptığı 320 güreşten 319'unu, uluslararası karşılaşmalarda yaptığı 73 güreşten de 70'ini kazandı. Serbest stilde hiç yenilgi almayan ve hiç tuş olmayan Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi güreşçilerinden biri olarak kabul edildi.

Güreşi bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı ve Türkiye Güreş Federasyonunda görev aldı. 1973-1980 yılları arası 15. ve 16. dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Evli ve 7 çocuk babasıdır. Ankara’da ikamet etmektedir. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

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