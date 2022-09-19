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Son dakika: Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
19.09.2022 - 10:47 | Son Güncelleme: 19.09.2022 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : volkan demirel,hatayspor,futbol,
910404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/910404.aspx
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